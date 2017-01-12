Görüşmeler bir an önce başlamalı

11 Aralık Seçimlerinde en çok oy ve milletvekili alan VMRO-DPMNE'nin dün akşam yapılan Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıda hükümet kurma çalışmaları masaya yatırıldı.

Gerçekleşen İcra Kurulu toplantısından ayrıca hükümetin bir an önce kurulması ve ekonomik kalkınmanın devam etmesi gerektiği mesajı verildi. Ayrıca İcra kurulu üyeleri hükümet kurma görevinde Nikola Gruevski'ye destek vererek hükümeti kurmak için derhal görüşmelere başlaması gerektiğini de ifade ettiler.

Parti genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, halkın iradesine saygı duyulması ve en çok oy alan partinin hükümeti kurması gerektiği belirtildi.