11 Aralık Seçimlerinde en çok oy ve milletvekili alan VMRO-DPMNE'nin dün akşam yapılan Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıda hükümet kurma çalışmaları masaya yatırıldı.
Gerçekleşen İcra Kurulu toplantısından ayrıca hükümetin bir an önce kurulması ve ekonomik kalkınmanın devam etmesi gerektiği mesajı verildi. Ayrıca İcra kurulu üyeleri hükümet kurma görevinde Nikola Gruevski'ye destek vererek hükümeti kurmak için derhal görüşmelere başlaması gerektiğini de ifade ettiler.
Parti genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, halkın iradesine saygı duyulması ve en çok oy alan partinin hükümeti kurması gerektiği belirtildi.
SDSM Lideri Zaev Alman Büyükelçiyle Görüştü
VMRO-DPMNE İcra Kurulu Üyelerinden Gruevski'ye...
Arnavut Partilerin Ortak Platformu Tartışmalara...
Nikola Gruevski: “Hükümeti Biz Kurmaya Çalışacağız“
Arnavut Siyasilerden Ortak Platformda Birleşti
Arnavut Liderler Kosova Cumhurbaşkanı Taçi...
PDŞ Lideri Menduh Taçi Görevinden İstifa...
TDP'ye Genel Başkanlık İçin 6 Adaylık Başvurusu...
Yorumlar