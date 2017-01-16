Geçen dönem Meclis Başkanı Trayko Velyanovski, Sitel Televizyonuna hükümet kurma süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Velyanovski, hükümetin geçen üç dönem olduğu gibi yani VMRO-DPMNE ve BDİ tarafından kurulacağını düşünüyor.
Açıklamasında Velyanovski, "Hükümeti kurma görevi Gruevski'de. Geçen üç dönem olduğu gibi hükümetin Anayasa ve kanunlar çerçevesinde aynı kadro ile kurulup önümüzdeki dönem de çalışmalarına devam edeceğini düşünüyorum." dedi.
Arnavut partilerin oluşturduğu platform konusuna da değinen Velyanovski, "Başka devletlerin hazırladığı talihsiz bir belgedir." şeklinde ifadeler kullandı.
29 Ocak tarihine kadar tüm siyasi sorunların halledilip kesin bir neticeye varılacağını düşündüğünü de dile getirdi.
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