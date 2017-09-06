



Makedonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanı ve üyeleri teklifi Makedonya Cumhuriyeti Meclisi’nin onayından geçti.

Mecliste teklif onay almasıyla birlikte Makedonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı THP Milletvekili Enes İbrahim oldu. Üyeler arasında ise TDP Milletvekili Yusuf Hasani yer alıyor.

Türk milletvekilleri Enes İbrahim ve Yusuf Hasani gazetemize yaptıkları açıklamalarda Makedonya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin daha da arttırılması yönünde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiler.

Makedonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı THP Milletvekili Enes İbrahim açıklamasında, “İki dost ve kardeş ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda gerekeli mücadeleyi göstereceğim. Makedonya ile Türkiye arasındaki dostluk çok eskiye dayanıyor. Samimi dostluğun pekiştirilmesi ve işbirliğinin daha ileri bir seviyeye ulaşması için çaba sarf edeceğim” ifadelerini kullandı.

Makedonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi TDP Milletvekili Yusuf Hasani, “Makedonya’nın en önemli dost ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti ile her zaman köprü olmayı amaçlayan Makedonya Türkleri bu doğrultuda her daim iki ülke arasında kültürel, ekonomik ve siyasi işbirliğini devam ettirme konusunda çalışmalarını sürdürecek” dedi.

Dostluk grubunun üyeleri arasında ayrıca Artan Grubi (BDİ), Muhamed Zekiri (SDSM), Amdi Bayram (Makedonyalı Romenler Birliği), Teuta Bilali (Besa), Nikola Micevski (VMRO-DPMNE), Aliya Kamberoski (Avrupai Gelecek Partisi) yer alıyor.