Hükümetin kabul ettiği ve onaylanması için meclise gönderdiği “Dillerin Kullanımı Yasası” hakkında Türk milletvekilleri Facebook sayfalarından açıklamalarda bulundu.

Bu yasanın seçim öncesi vaatlerden biri olduğunu belirten iktidar ortağı THP milletvekili Enes İbrahim, “Sözümüzde durduk! Hassas bir dönemden geçerken, diğer partinin karalama propagandalarına, Türk-Arnavut ilişkilerine zarar veren söylemlerine cevap vermek yerine, sessiz kalmayı tercih ettik. Türkçenin kullanımının geliştirilmesi kolay bir süreç değildi. Ancak başardık!

Makedonya'da her vatandaş eşit muamele görecek. Etnik ayrımcılığa son verip, birlikte yaşama kültürünü geliştiriyoruz!” dedi.





Hasani'den Eleştiri

Başbakan Zaev’in tüm halkların dillerinin kullanımında ilerleme sağlanacağına yönelik demecini eleştiren TDP milletvekili Yusuf Hasani ise, “Yeni anadiller yasasına göz atmış olursanız öyle olmadığı açıkça ortadadır. İktidardaki Türk partisine gelince, bu konuyla ilgili sessiz kalması, konuya detaylı açıklık getirmemesi düşündürücüdür. Eskiden beri devamlı olarak laf kalabalığı yapan bu anlayış temsilcileri bugüne kadar bu şekilde siyaset yapılamayacağını inşallah şimdi anlamışlardır çünkü siyasi bir partinin ciddiyeti ancak iktidar olunca anlaşılır.

Bugüne kadar yapılan vaatlerin hiçbirinde ciddi bir gelişme olmadığını geçen bu süre içerisinde hepimiz şahit olduk.

Bu meclise teklif edilen yeni anadiller yasasına gelince, Makedonya’da yaşayan ve nüfusun %20’nin altındaki halkların ( Türkler, Romanlar, Boşnaklar, Ulahlar ve diğer) kendi anadillerini kullanma anlamında bir kez daha gündeme getirilmedikleri aşikardır.

Bu yasa teklifi aslında 13.08.2001yılında imzalanan Ohri Çerçeve Anlaşmasından köken almakla birlikte kısacası gecikmeli bir şekilde de olsa, kısa bir süre sonra Makedonya meclisine gönderilecek ve kısa bir prosedürden geçmesi sağlanacak.

Bu yeni yasa teklifinin amacı, Makedonya’da yaşayan nüfusun %20’nin üstündeki halkların anadilinin kullanımını düzenlemektir.

Diğer taraftan yıllardır AGİT, Avrupa Birliği temsilcilikleriyle ortaklaşa yapmış olduğumuz görüşmeler, yuvarlak masa toplantılarında her zaman bu sorunu gündeme getirmiştik. Kısacası ne Makedonya hükümeti ne de uluslararası faktör tarafından bunun bir kez daha gündeme getirilmemesi Makedonya’da yaşayan soydaşımızı derinden üzmüştür” dedi.

TDP milletvekillerinin çalışmaları sonucu Türkçenin kullanımında yapılanları sıralayan Hasani, “TDP’nin Belediye meclis üyelerinin üstün çabaları sonucunda Gostivar, Çayır, Studeniçan, Kırçova, Vrapçişte gibi belediyelerde Türkçemizin resmileşmesi çalışmaları başarıyla sonuçlanmıştı.

Sonuç olarak son yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda, mevcut hükümetin bir kez daha %20’nin altındaki halkları gündeme getirmediği ve bu son kanun teklifiyle azınlıkta olan halkların anadil kullanımıyla ilgili hiçbir düzeltme teklif etmediği açıkça ortadadır” ifadelerine yer verdi.