



Almanya Milletvekili ve Avrupa Konseyi parlamenter Meclisi Grup Başkan yardımcısı Tobias Zek, Makedonya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zek, hükümetin derhal Gruevski önderliğinde kurulmasını beklediklerini ifade etti.

Açıklamasında Tobias Zek, "11 Aralık seçimlerinden önce Nikola Gruevski'nin Berlin ve Münih'te Avrupa Halk Partili dostlarıyla görüşmesi bizim açımızdan çok önemli. Gruevski'nin önderliğinde derhal hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde Batı Balkanlar'daki ortağımızla güçlü bir işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.