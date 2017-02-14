Türk Milli Birlik Hareketi, 12 Şubat’ta Merkez Yönetim Kurulu toplantısını düzenledi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, VMRO-DPMNE’yle yapılan koalisyonunun onaylandığı belirtildi. Açıklamada, “TMBH olarak seçim neticelerinden son derece memnun olduğumuzu beyan etmekteyiz. Özellikle üyelerimiz ve sempatizanlarımızın en iyi şekilde MSDB’yi (SDSM) cezalandırdığını ve bize karşı sergilediği samimiyetsizlik ve aldatmaya yönelik davranışları kabul etmediğini ortaya koymuştur. Şüphesiz ‘Daha İyi Makedonya’ ittifakı için verdiğimiz büyük destek, bu ittifakın seçimin galibi olmasına vesile olmuştur” denildi.

Bunun yanı sıra noter kayıtlı üyelik beyannamesi yaptırmayan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Haydar, Elhan Alioski, Ziya Mehmedov, Mehmet Sulev ve Ayradin Kamiloski’nin üyelikleri düşürüldü. Onların yerine yedek listeden Şeyma Körbayram, Şadan Yakup ve Celal Şare Merkez Yönetim Kuruluna getirildi.

Bunun yanı sıra partiye istifasını sunan Genel Sekreter Edin Yakupoviç’in istifası kabul edilirken, Merkez Yönetim Kurulunun kararlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Kadın Kolları Başkanı Nermin Mustafa’nın yerine Benazi Şemovska getirildi.

Merkez İcra Kurulu görevlerini yapmayıp devamsızlık gerekçesiyle ise Süleyman İdriz, Nermin Mustafa, Aylin Emin ve Erdoğan Ali’nin de görevlerine son verildi.

TMBH’nin önümüzdeki yerel seçimlere kendi adaylarıyla da katılacağı belirtildi.