



VMRO-DPMNE İcra Kurulu üyeleri dün parti genel merkezinde toplanarak Arnavut partilerin platformu ve SDSM'nin hükümet kurmasına karşı sergiledikleri tavrı tekrar gündeme getirdi. Toplantıda Arnavut partilerin Tirana'da oluşturdukları platformu reddederse SDSM'ni hükümet kurmasını destekleyebilecekleri olasılığı da gündeme eklendi.

VMRO-DPMNE tarafından yapılan yazılı açıklamada, "VMRO-DPMNE, devletin ve milletin menfaatlerine aykırı olan bu senaryonun karşısında duracaktır." ifadeleri yer alıyor. Açıklamada, Arnavut partilerin platformunu reddettikleri durumunda SDSM'yi hükümeti kurmaları için destekleyecekleri de ifade edildi.