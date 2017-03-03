Türk Hareket Partisi, dün bir bildiriyi yayınlayarak kendilerini eleştiren Türk Demokratik Partisine cevap verdi.

TDP’nin VMRO-DPMNE’nin piyonluğunu yaptığı ve milli iradeye saldırdığı kaydedildi.

THP’nin basın bildirisinde şöyle denildi:

“TDP’nin son dönemdeki hırçın, mantık dışı, zoraki ve VMRO-DPMNE menşeli tutumunu ve söylemlerini anlamakta zorluk çekmekteyiz. Gerçekleşen son parlamento seçimlerinde umduğunu bulamayan ve iktidarı kaybetmekle yüzleşen TDP panik içinde çareyi Türk Hareket Partisi’ne saldırmakta bulmuştur. Ancak demokratik toplumlarda seçim sonuçlarına saygı göstermenin ve sindirmenin temel yapı taşlarından biri olduğunu hatırlatır, bu olgunluğa erişmemiş zihniyetin sözde siyaset ve demokrasi dersi vermesini alenen bir edepsizlik olarak nitelendirmekteyiz.



THP değerli yönetimi, üye ve teşkilatlarıyla bir bütün halinde kendisini Makedonya’ya ve Makedonya’nın ayrılmaz bir parçası olan Türk toplumuna adamış bir siyasi yapıdır. THP seçimlere kendi programı ile katılan tek Türk partisidir. Her soydaşımıza yaptığımız gibi onlara da alıp bu programımızı incelemelerini tavsiye ediyoruz.



Lakin, TDP uzun süredir Türk ve Müslüman kimliğinden uzaklaşmış ve faşist, ırkçı, şoven VMRO-DPMNE’nin piyonluğuna bürünmüştür. Makedonya Türklerinin kurmuş oldukları TDP, zihinleri Gruevski tarafından yıkanmış olan birkaç çapulcunun eline geçmiş ve babalarının malı gibi kullanılmıştır. Bu sorumsuzca tutum karşısında en büyük yarayı aziz milletimiz almıştır. TDP, Türkiye Cumhuriyeti’nden bir süre almış olduğu desteği suistimal edip, Makedonya’daki Türkleri faşist-şovenist VMRO-DPMNE’ye pazarlamıştır. Yolsuzluğu ana hedef olarak belirleyen TDP, şimdi de darbeci zihniyete destek çıkmış, milli iradeye alenen saldırmıştır.



Bu yüzdendir ki TDP, Makedonya Türklerine ve Türklüğe daha fazla zarar vermeden derhal kapatılmalıdır. İlkesiz, tutarsız ve etik değerlerden uzak bir siyasi anlayış ile yürütülen bir partinin soydaşımıza bir yararı olmayacağı gibi, kalıcı hasarlar verdiği ortadadır. Bu zihniyetin yıllar sonra kendisine çeki düzen vereceğini beklemek ve medet ummak hayalcilikten öteye gidememektedir. Bu yüzden TDP bir an önce siyasi sahneden çekilmelidir.



11 Aralık seçimlerinde 600 binin üzerinde vatandaş değişim dedi. Türk Hareket Partisi olarak seçimlerde verdiğimiz sözlerin, yıllardır sürdürdüğümüz demokrasi mücadelesinin ve milletimizin bizlere olan güveninin farkında ve sorumluluğundayız. İçinizi ferah tutun. Makedonya ve Makedonya Türkleri için güzel günler çok yakın!”