



Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un hükümeti kurma görevini SDSM'ye vermemesi üzerine Türk Hareket Partisi (THP) de tepki gösterdi. THP yaptığı açıklamad İvanov'un bu kararını bir darbe girişimi olarak değerlendirdi.

THP tarafından yapılan yazılı açılmada şu ifadeler yer alıyor:

"Cumhurbaşkanı İvanov dün hükümeti kurma görevini Sosyal Demokratlar Birliği Genel Başkanı Zoran Zaev’e vermeyerek ülkede bir darbe girişiminde bulunmuştur. Daha önce mecliste çoğunluğu bulabilene hükümet kurma görevi vereceğini söyleyen İvanov, Zoran Zaev çoğunluğu sağlayarak, 67 milletvekilinin imzasını İvanov’a sunmasına rağmen İvanov sözünde durmayarak, Anayasaya ve demokrasi prensiplerini çiğneyerek, milli iradeye ihanet etmiştir. 610 bin’den fazla vatandaşın değişim için oy kullandığını ve mecliste çoğunluğun sağlanmasına rağmen Gorge İvanov hükümet kurma görevi Zoran Zaev’e vermeyerek milletin sesine kulak vermeyerek, milli iradeye ihanet edip, demokrasiye darbe vurmuştur. İvanov’un Zoran Zaev’e hükümet kurma görevini vermeyeceğini söylediği basın toplantısında Arnavut dilinin kullanımının genişlenmesi ve Arnavutların yasal ve Anayasal haklarını vermemesini Zoran Zaev’den isteyen Gorge İvanov, Arnavutlar aleyhinde yapmış olduğu sert açıklamalarla ırkçı-faşist bir söylem ve tutum sergileyerek Makedonya’da Müslüman topluluklar arasına fitne koymayı hedeflemiştir. Fitne ateşini yakan, fitili ateşe veren Gorge İvanov derhal dün konuştuklarını gözden geçirmelidir. İvanov, milli iradeye yapılan bu darbe girişimine son vermeli ve hükümet kurma görevini derhal Zoran Zaev’e vermelidir. Seçimlerde 610 bin’den fazla vatandaşın değişim diyerek, mecliste çoğunluğu sağlayarak hükümeti kurma görevi vermeyen İvanov kararını değiştirmediği takdirde Gorge İvanov Makedonya siyasi tarihinde darbeci olarak anılacaktır."