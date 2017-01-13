Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Adnan Kahil geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastaneden dün taburcu oldu.
Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyoruz.
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