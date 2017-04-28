



Türk Hareket Partisi, dün Makedonya Meclisinde yaşanan olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

THP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milletvekilleri ve gazetecilere yapılan fiziki saldırılar şiddetle kınanırken, yeni Meclis Başkanının seçilmesiyle demokrasinin geri kazanıldığı ifadelerine yer verildi.

THP tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Makedonya Meclisinin yeni çoğunluğunu oluşturan milletvekillerinin uzun süren kararlı, azimli ve sabırlı çalışmaları sonucunda, Vmro-Dpmne ve koalisyonunun milletvekillerinin, halkın iradesini hiçe sayarak, milli iradeye saygı göstermeyip, bütün engellemelerine rağmen ırkçı-faşist rejimi yenilgiye uğratılmıştır.

Dün Vmro-Dpmne ve koalisyonu son kirli oyunlarını sahnelemiş, Makedonya Meclisi’ne saldırı olayı gerçekleştirilmiştir. Görevlerini yerine getiren, halkın özgür iradesi ile seçilmiş milletvekilleri ve gazetecilere yapılan bütün fiziki saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

Bütün vatandaşları soğukkanlılığa ve aklıselime davet ediyor, provokasyonlara düşmemeleri uyarısında bulunuyoruz. Aynı şekilde, yeni muhalefet olan Vmro-Dpmne ve koalisyonunun demokratik olmayan yollardan vazgeçmeleri ve gerçekler ile yüzleşmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Bugün demokrasinin geri kazanıldığı, bağımsız Makedonya tarihine giren önemli bir an olarak tarihe kazınacaktır.

Türk Hareket Partisi olarak yeni seçilen Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi’yi kutlar ve görevinde başarılar dileriz.

Makedonya’da bir rejim bitti. Artık Makedonya’da yaşam geri geliyor. "