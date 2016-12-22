



Türk Demokratik Partisi (TDP) bugün basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Parti Genel Sekreteri Enver Hüseyin, seçim öncesi ve seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçim öncesinde yaptıkları faaliyetleri anlatan Hüseyin, 11 Aralık seçimleri sonuçlarından memnun olduklarını ve koalisyon ortakları ile 10. galibiyete ulaştıklarını ifade etti.

Basın toplantısında ayrıca altıncı bölgeden bir milletvekili kazandıklarını da dile getirdi.

Genel Başkanlık İçin 6 Kişi Başvurdu

TDP Genel Sekreteri Enver Hüseyin, 18 Aralık tarihinde yapılması planlanan 9. olağan kurultay hakkında da açıklamalarda bulundu. Parti Genel Başkanlığı için partiye altı adaylık başvurusunun ulaştığını ifade eden Hüseyin, bugün düzenlenecek meclis toplantısında bu adaylık başvurularının onaylanıp onaylanmayacağına karar verileceğini belirtti.