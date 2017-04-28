



Türk Demokratik Partisi dün akşam Makedonya Meclisinde yaşanan olaylar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Parti olarak olayları endişe ile takip ettikleri ifade edilen açıklamada, Türk toplumunun hiçbir şekilde tahrik ve provokasyona düşmeleri, sağduyulu ve soğukkanlı davranıp hiçbir şekilde olaylara dahil olmamaları çağrısında bulunu

TDP tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam Makedonya Cumhuriyeti Meclisinde yaşanan olaylar, ülkemiz güvenliği ve vatandaşlarımızın emniyeti açısından endişe vericidir. Her ne sebeple olursa olsun, halk tarafından seçilmiş olan milletin vekillerine yapılan saldırılar ve bunun yanında milletvekilleri ile gazetecilerin uzun süreyle zorla mecliste tutulmaları, kesinlikle demokratik değerlerle bağdaşmaz ve asla kabul edilebilir bir durum değildir. Şiddet hiçbir sorunun çözümü değildir, olmamalıdır.

Gecenin geç saatlerine kadar Makedonya Meclisinden çıkmalarına izin verilmeyen milletvekilleri ve basın, çok şükür ki gecenin geç saatlerinde çıkartılmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Yaşanan bu olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Olayların bu aşamaya gelmesine sebep olan tüm suçluların en kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edileceklerine olan inancımız tamdır. Krize dahil olam tüm siyasi liderleri de, krizin aşılması için sorunları masa başında, demokratik yöntemlerle çözmeye davet etmekteyiz.

Bu bağlamda; Türk Demokratik Partisi’nin değerli üyelerine ve de Makedonya’da yaşayan tüm Türk kardeşlerimize, şimdiye kadar hiçbir şekilde herhangi bir protestoya ve olaya dahil olmadıkları gibi, bundan sonra da hiçbir şekilde tahrik ve provokasyona düşmemeleri, sağduyulu ve soğukkanlı davranıp hiçbir şekilde olaylara dahil olmamaları çağrısında bulunuyoruz.