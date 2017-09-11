Makedonya’da 15 Ekimde gerçekleşecek olan yerel seçimler için partiler adaylarını belirlemeye devam ediyor. Türk Demokratik Partisi (TDP) Vrapçişte Belediye Başkanlığına Erdal Ahmedi’yi aday gösterdi.
TDP Vrapçişte Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Vrapçişte Belediye Meclis üyeliğine aday listesini sunduklarını lise başının Bekir Elezi olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, “Belediyemizi günümüz yaşam standartlarına ulaştırabilmek, halkımıza temel yaşam koşullarını sağlamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve yönetimde şeffaflığı sağlamak adına çıktığımız bu yolda destek ve önerilerinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isteriz” ifadeleri yer alıyor.
Siyasi partilerin Devlet Seçim Komisyonu’na adaylarını sunması için süre 14 Eylül tarihine kadar devam edecek.
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