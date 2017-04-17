2 Nisan’daki TDP Gostivar Şubesi olağan kurultayında seçilen 29 meclis üyesinin 4 Nisan’da gerçekleştirdiği ilk toplantıda şube Başkanlığına Muhittin Kahveci'yi oybirliği ile aday gösterdi.



Gostivar Şubesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“15 Nisan’da TDP Merkez Meclisi toplantısında diğer gündem noktaları ile birlikte TDP Gostivar Şubesi Kurultayı ve şube başkanlığına aday gösterilen adayı da görüşerek, parti tüzüğüne aykırı hiçbir neden olmadığı ve her şey tüzüğe uygun yapıldığını belirtmiş ve şubeye çalışmalarının devamını getirmesini sağlamıştır.

Bu doğrultuda TDP Gostivar Şubesi 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirdiği meclis toplantısında Muhittin Kahveci'yi TDP Gostivar Şubesi Başkanlığına oybirliği ile seçmiştir. Türk Demokratik Partisi ve Gostivara hayırlara vesile olmasını diler kamuoyuna saygılarımızı arz ederiz.”