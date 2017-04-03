2 Nisan 2017 Pazar günü TDP Gostivar Şubesi olağan kurultayını düzenledi.
Kurultaya katılan TDP Genel Başkanı Dr. Beycan ilyas, TDP Gostivar Şubesi üye ve delegelerine bir selamlama konuşması yaptı. TDP Genel Başkanı dışında Kurultaya Genel Başkan yardımcısı Şasine Kasam ve gözlemci olarak MYK üyesi Firuz Mehmet de katıldı.
Gerçekleşen TDP Gostivar Şubesi olağan kurultayında şu adaylar TDP Gostivar Şube Meclisine seçildi:
1. YASEMİN KULAK
2. KAAN MAZHAR
3. YASİN GIRBLE
4. AYTEN MAKSUT ÇAKO
5. ELYESA FEYZULLAH
6. ÖZKAN BAYRAM
7. ENES MENGA
8.MUHİTTİN KAHVECİ
9. ELBER SARAÇ
10. MEHMET REFİK BAKİ
11. TACEDDİN KARABERZAT
12. ENES YUSUF
13. ENNUR BEBA
14. FERHAT ARUÇ
15. LUAN ALİ
16. CÖMERT MULA
17. SERKAN HASİP
18. EROL DALİP
19. ELYESA ŞULAN
20. ERCAN KARPUZ
21. VEDAT OSMAN
22. KAYZER SEYDİN
23. ORHAN NESİM
24. MİRAÇ ALİ
25. NEDİM DEVA
26. ENNUR ÇAKO
27. SEZER PURDE
28. İBRAHİM MEHMED
29. ERDOĞAN MENGA
Meclisin Kurucu Oturumunun Altıncı Devamı
TDP Gostivar Şubesinde Olağan Kurultay Yapıldı
Bulgaristan'da Resmi Seçim Sonuçları Açıklandı
Mecliste Karşılıklı Atışmalar Devam Ediyor
SDSM: “Yeni Reform Hükümetini Kimse Engelleyemeyecek”
VMRO-DPMNE, Krizden Çıkış İçin Yol Haritası...
DOST Birliği Koalisyonundan Seçim Sonuçlarına...
Meclisin Kurucu Oturumu Bugün Devam Edecek
Yorumlar