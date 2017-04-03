



2 Nisan 2017 Pazar günü TDP Gostivar Şubesi olağan kurultayını düzenledi.

Kurultaya katılan TDP Genel Başkanı Dr. Beycan ilyas, TDP Gostivar Şubesi üye ve delegelerine bir selamlama konuşması yaptı. TDP Genel Başkanı dışında Kurultaya Genel Başkan yardımcısı Şasine Kasam ve gözlemci olarak MYK üyesi Firuz Mehmet de katıldı.

Gerçekleşen TDP Gostivar Şubesi olağan kurultayında şu adaylar TDP Gostivar Şube Meclisine seçildi:

1. YASEMİN KULAK

2. KAAN MAZHAR

3. YASİN GIRBLE

4. AYTEN MAKSUT ÇAKO

5. ELYESA FEYZULLAH

6. ÖZKAN BAYRAM

7. ENES MENGA

8.MUHİTTİN KAHVECİ

9. ELBER SARAÇ

10. MEHMET REFİK BAKİ

11. TACEDDİN KARABERZAT

12. ENES YUSUF

13. ENNUR BEBA

14. FERHAT ARUÇ

15. LUAN ALİ

16. CÖMERT MULA

17. SERKAN HASİP

18. EROL DALİP

19. ELYESA ŞULAN

20. ERCAN KARPUZ

21. VEDAT OSMAN

22. KAYZER SEYDİN

23. ORHAN NESİM

24. MİRAÇ ALİ

25. NEDİM DEVA

26. ENNUR ÇAKO

27. SEZER PURDE

28. İBRAHİM MEHMED

29. ERDOĞAN MENGA