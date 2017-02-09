Avrupa Birliği Komşu ülke ilişkileri ve genişlemeden sorumlu Komiseri Johannes Hahn bugün Makedonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında siyasi parti liderleri ile bir araya geliyor.

Johannes Hahn bugünkü görüşmeleri kapsamında PDŞ Lideri Menduh Taçi ile de bir araya geldi. Taçi görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Tecrübemden dolayı oyuncuları tanıyorum. Belki hatalıyım ama Gruevski ve Ahmeti'nin hükümet kurma konusunda anlaştıklarından eminim. En doğrusu bu uzlaşmayı açıklamalarıdır." dedi.

Görüşmeye, iki yıldır krizi çözmek için uğraşan Johannes Hahnı görmek için geldiğini söyleyen PDŞ Lideri Taçi, BDİ'nin bulunduğu hükümette hiç bir zaman yer almayacaklarını belirti. Taçi ayrıca VMRO-DPMNE ve SDSM temsilcileriyle resmi olmayan görüşmeler yaptığını da açıkladı.