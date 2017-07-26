



NATO’nun eski komutanlarından General James Stavridis Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamalarda Makedonya ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Stavridis, NATO’nun bir sonraki üyesinin Makedonya olması gerektiğini kaydetti.

Stavridis açıklamasında, “Yunanistan’ın isim sorunun çözümü konusunda Makedonya ile çalışacağını ümit ediyorum, böylelikle NATO’nun kapıları da Makedonya’ya açılacaktır. NATO’nun bir sonraki üyesinin Makedonya olacağını düşünüyorum” ifadelerin kullandı.

Stavridis ayrıca Makedonya’nın NATO’ya üye olmasının Balkanların daha güçlü olması anlamına geldiğini de belirtti.