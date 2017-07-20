Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daçiç dün Atina’da Yunan mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Makedonya ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada Sırp Bakan Daçiç, 20 yıl önce Sırbistan’ın, Üsküp’ü Makedonya Cumhuriyeti ismiyle tanıyarak hata yaptığını ifade etti. Daçiç ayrıca Üsküp’ün her zaman Sırnistan’ın Kosova sorununa kötümser baktığını da sözlerine ekledi.
Daçiç, “Onlar Kosova’nın bağımsızlığını tanıdı. Ayrıca Kosova’nın UNESCO’ya üye olmasından yana oy kullandı” dedi.
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