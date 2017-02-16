SDSM Sözcüsü Petar Şilegov, yaptığı açıklamada gündeme ilişkin bazı soruları da yanıtladı.
Şilegov, hükümeti kurma yetkisinin kendilerine verilmesi için BDİ'den imza beklediklerini dile getirdi.
Arnavutçanın ülke genelinde resmi dil olması hususunda kendisine iletilen soruyu yanıtlamayan Şilegov, hassas konuları, hükümeti kurma yetkisini aldıklarında değerlendireceklerini belirtti. Açıklamasının devamında ise Şilegov, "Her siyasi parti Makedonya'nın bulunduğu durumun ağırlığının farkında olup bu doğrultuda karar vermesi gerekiyor" dedi.
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