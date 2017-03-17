SDSM’nin başını çektiği koalisyonun bugün Makedonya Meclisinin 67 milletvekilinin imzasını sunarak kurucu meclis toplantısının devamını sağama girişiminde bulunacağı konuşuluyor.

Makedonya medyasında partiye yakın kaynaklardan alındığı ifade edilen bilgilere göre, SDSM, BDİ, Besa ve “Arnavut Birliği” koalisyonunun oluşturduğu koalisyon kurucu meclis toplantısını yöneten Trayko Velyanovski’ye bugün resmi olarak başvuracak. Gün içerisinde parti temsilcilerinin Velyanovski’yle önümüzdeki hafta devam etmesi planlanan kurucu meclis toplantısı için koordinasyon toplantısına gitmesi planlanıyor.

Velyanovski’nin genel kurul çağrısı yapması için herhangi bir süre bulunmuyor. Kurucu meclis toplantısında ilk olarak Seçim ve Atamalar Komisyonu başkanı ile üyeleri seçilecek. Daha sonra komisyon yeni Meclis Başkanını milletvekillerinin oylarına sunacak.

SDSM ile koalisyonunun henüz Meclis Başkanlığı için bir isim üzerinde uzlaşmadığı kaydediliyor.

Öte yandan henüz teyit edilmemiş bilgilere göre AB’nin Genişleme ve Komşuluk İlişkilerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Salı günü Üsküp’e gelecek.