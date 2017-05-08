Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM), bugün yaptığı yazılı açıklamayla Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un hükümeti kurma yetkisini kendilerine vermesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, Meclis Başkanının parlamenter çoğunluk sağlandığına ilişkin mektubu Cumhurbaşkanına gönderdiği kaydedilirken, İvanov’un anayasaya saygı duyması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların yeni hükümeti beklediği ifade edilen açıklamada, asgari ücretin artacağı, radodifüzyon vergisinin kalkacağı, gün içerisinde ucuz elektrik tarifesi ve tüm hafta sonu boyunca ucuz tarife gibi adımların yeni hükümetin ilk icraatları olacağı belirtildi.

İktidarın huzurlu bir ortam içinde el değiştirmesi gerekliliği bir kez daha vurgulanan açıklamada, “Halkın çoğunluğu değişim ve arkasında yerli ile yabancı kamuoyunun desteğini alan, ülkenin üniter yapısını koruyacak yeni hükümet programı için oy verdi” ifadeleri kullanıldı.