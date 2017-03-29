Mecliste süren tartışmaların yanı sıra siyasi partiler yazılı açıklamalarda da birbirlerine yükleniyor.
Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM), bugün yayınladığı bildiriyle Meclis Başkanlığı seçiminin engelleyen VMRO-DPMNE’yi eleştirdi.
Parti lideri Nikola Gruevski’nin Malta’da oldğu dönemde VMRO-DPMNE’li milletvekillerinin mecliste birbirlerine cevap verdiği belirtilen açıklamada, bundan en büyük zararı vatandaşların gördüğü kaydedildi.
Bildiride, “700 binden fazla vatandaş Makedonya’da yaşayan herkes için değişime oy verdi ve onların iradesi gerçekleşecek. Yeni Meclis Başkanımız ve yeni reform hükümetimiz olacak. Ne Gruevski ne de birbirlerine cevap veren VMRO-DPMNE milletvekilleri bunu engelleyemeyecek” ifadelerine yer verildi.
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