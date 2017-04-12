



VMRO-DPMNE ile SDSM arasında hükümet ve yeni seçim tartışmaları sürüyor. Bugün her iki parti tarafından yayınlanan yazılı açıklamada bir taraf yeni hükümetin kurulmasını diğer taraf da yenib ir erken seçim istiyor.

VMRO-DPMNE tarafından yapılan yazılı açıklamada krizin çözümü için tek yolun erken seçim olduğu savunuldu.

SDSM tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Meclisteki çoğunluğun kararlı bir şekilde hükümeti kurma çalışmalarını yürüteceği ifade edildi.