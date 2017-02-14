Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM), Demokratik Bütünleşme Birliğinin (BDİ) talep ettiği yazılı güvenceleri dün teslim etti.
Ancak her iki partiden de güvencenin neler içerdiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.
SDSM, yazılı güvenceleri sunduğu BDİ milletvekillerinin imzasını alarak ve bu sayede Cumhurbaşkanı İvanov’dan hükümeti kurma yetkisini almayı planlıyor.
BDİ’nin en kısa sürede parti yönetimini toplayıp atacağı adımları netleştirmesi bekleniyor.
VMRO-DPMNE ise siyasi krizden çıkışın ancak yeniden seçimlere gitmekle çözüleceğini belirtiyor.
TMBH Yönetiminde Değişikliğe Gidildi
SDSM, Yazılı Güvenceleri BDİ’ye Sundu
Yazılı Güvence Tartışması Büyüyor
'AB Hükümet Kurma Konusundaki Kararlara Karışmıyor'
Johannes Hann'ın Görüşmeleri Sona Erdi
Zaev: 'Hükümet Bir An Önce Kurulmalı'
Ahmeti: 'Acele Karar Vermek Makedonya İçin...
Taçi: 'Gruevski ve Ahmeti Hükümet Kurma Konusunda...
Yorumlar