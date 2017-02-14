Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM), Demokratik Bütünleşme Birliğinin (BDİ) talep ettiği yazılı güvenceleri dün teslim etti.

Ancak her iki partiden de güvencenin neler içerdiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

SDSM, yazılı güvenceleri sunduğu BDİ milletvekillerinin imzasını alarak ve bu sayede Cumhurbaşkanı İvanov’dan hükümeti kurma yetkisini almayı planlıyor.

BDİ’nin en kısa sürede parti yönetimini toplayıp atacağı adımları netleştirmesi bekleniyor.

VMRO-DPMNE ise siyasi krizden çıkışın ancak yeniden seçimlere gitmekle çözüleceğini belirtiyor.