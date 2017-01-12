Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev, Almanya'nın Makedonya Büyükelçisii Christine Althauser ile görüştü.

SDSM Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme ile ilgili parti tarafıdnan yapılan yazılı açıklamada, reformlara öncelik tanıyacak ve demokrasi yolunda ilerleyecek bir hükümet kurulması konusudna fikir alış verişinde bulunulduğu belirtildi.

Zoran Zaev yaptığı açıklamada, "Halkın çoğunluğu rejime değil Demokratik Makedonya'ya oyunu kullandı. Halk SDSM'nin beraberlik konseptine güçlü destek verdi." şeklinde ifadeler kullandı.