SDSM Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme ile ilgili parti tarafıdnan yapılan yazılı açıklamada, reformlara öncelik tanıyacak ve demokrasi yolunda ilerleyecek bir hükümet kurulması konusudna fikir alış verişinde bulunulduğu belirtildi.
Zoran Zaev yaptığı açıklamada, "Halkın çoğunluğu rejime değil Demokratik Makedonya'ya oyunu kullandı. Halk SDSM'nin beraberlik konseptine güçlü destek verdi." şeklinde ifadeler kullandı.
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