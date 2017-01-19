Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM), Özel Yetkili Savcılığın 'Puç' davası iddianamesinin geri çekmesinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, Makedonya'nın bağımsızlık tarihindeki en büyük ve en vahim kurgulanmış hukuk sürecinin düştüğü ifade edildi.
Açıklamanın sonunda ise ülkede demokratik sürecin başladığı, adalet zamanının geldiği ifade edilirken, herkesin adalet önünde eşit olacağı belirtildi.
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