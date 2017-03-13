Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği, yaptığı yazılı açıklamayla VMRO-DPMNE’nin düzenlediği basın toplantısını tepki gösterdi.

SDSM’den yapılan açıklamada, “Halkın ilgilendiği tek platform, ülkenin üniter yapısını garanti altına alan ve tüm vatandaşların hayatlarına değişim getiren yeni reform hükümetinin programıdır” denildi.

VMRO-DPMNE’nin bunu kabullenemediği ve krizden geçindiği kaydedilen açıklamada, “Değişim geliyor ve Gyorge İvanov’un oyalaması da Nikola Gruevski’yi sorumluluktan kurtarmayacak” ifadelerine yer verildi.