



SDSM tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı İvanov'un hükümeti kurma yetkisini vermesi gerektiği vurgulandı. Aksi taktirde bugün itibariyle Belediye çalışanlarının, belediye hizmetlerinin ve diğer etkinliklerin bir çıkmaza gireceği ifade edildi.

SDSM'nin açıklamasında, "Gyorge İvanov, Nikola Gruevski'nin çıkarları yerine devletin ve halkın çıkarları doğrultusunda hareket etmeli. Bu kendisine yapılmış son uyarı olacaktır, derhal hükümeti kurma yetkisini versin. Meclis Başkanı meclis kuralları, anayasa ve kanunlar çerçevesinde seçilmiş tüm yerli ve uluslararası kamuoyu tarafından tanınmıştır. Aynı öyle meclis kuralları, anayas ve kanunlar çerçevesinde reforma hükümet de kurulacak, yere seçimlerin de tarihi netleşecektir" denildi.