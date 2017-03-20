Yazılı açıklamalar ve demeçlerle birbirine yüklenen VMRO-DPMNE ile SDSM, bu haftaya da aynı şekilde başladı.

SDSM’den bugün yapılan açıklamada, kendi hükümet programlarının vatandaşların çıkarlarına olan tek belge olduğu kaydedildi.

Gruevski’nin 10 yıllık çalışmasının vatandaşların hayatını mahvettiği ve ülkenin gelişimini engellediği kaydedilen açıklamada, “Nikola Gruevski için 10 yıllık iktidarındaki yolsuzlukları gösteren belgeler ve gerçeklerle yüzleşme vakti geliyor” denildi.

700 binde fazla oy alan koalisyonla halka adalet ve kaliteli bir yaşam sunacak hükümeti kurma beklentisi içinde oldukları belirtilirken, “Gruevski artık kendisinin değil de halkın karar verdiği gerçeğini öğrenmek zorunda” ifadeleri kullanıldı.