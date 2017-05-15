



Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinde (SDSM), kongre çalışmaları hızla sürüyor.

Genel Başkan adaylığı için kaç başvuru geldiğini henüz değerlendirme yapılmadığı için açıklayamayacağını belirten partinin Genel Sekreteri Petre Şilegov, listelerin Merkez Meclise sunulacağını söyledi.

Partiden edinilen bilgilere göre 17 Mayıs Çarşamba günü Merkez Meclis, adaylıkları değerlendirip Genel Başkan, Merkez Meclis ve Denetleme Kurulu listelerini belirleyecek.

18-23 Mayıs tarihleri arasında SDSM Genel Başkan adayları programlarını şubelere tanıtacak. 27 Mayıs’ta ise kongre düzenlenerek yeni başkan seçilecek.

Meta.mk sitesinin parti içerisinden edindiği kaynaklara göre, Zoran Zaev tek aday olarak kongreye katılacak.