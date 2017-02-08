Merkezi Avrupa Savunma İşbirliği ile Salzburg Forumu nedeniyle Avrupa ülkelerinin savunma ve içişleri bakanları Avusturya'nın başkenti Viyana'da buluşacak.
Toplantıya Makedonya'dan Savunma Bakanı Zoran Yolevski katılıyor. Balkan ülkelerinden de bakanlar düzeyinde katılım gerçekleşecek.
Toplantıda bakanlara hitap edecek olan Bakan Yolevski, 'Göç Sorunlarına Karşı Ortak Yönetim' konulu konuşma yapacak.
Savunma ve İçişleri bakanları Viyana'da Toplanıyor
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