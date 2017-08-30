



Savcılar Konseyi Başkanı Petar Anevski görevinden istifa etti. Anevski’nin istifası yarın Savılar Konseyi üyelerinin onayına sunulacak.

Anevski yaptığı açıklamada, şahsi ve ailevi nedenlerden dolayı görevinden istifa ettiğini ifade etti. Anevski, üyelerin istifayı onaylamaları durumunda 2010 yılında göreve geldiği Savılar Konseyi Üyeliğine 3 yıl daha devam edeceğini duyurdu.