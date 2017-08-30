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30 Ağustos 2017 Çarşamba

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Savcılar Konseyi Başkanı Anevski Görevinden İstifa Etti

Savcılar Konseyi Başkanı Petar Anevski görevinden istifa etti. Anevski’nin istifası yarın Savılar Konseyi üyelerinin onayına sunulacak.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 10:09
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Savcılar Konseyi Başkanı Anevski Görevinden İstifa Etti



Savcılar Konseyi Başkanı Petar Anevski görevinden istifa etti. Anevski’nin istifası yarın Savılar Konseyi üyelerinin onayına sunulacak.

Anevski yaptığı açıklamada, şahsi ve ailevi nedenlerden dolayı görevinden istifa ettiğini ifade etti. Anevski, üyelerin istifayı onaylamaları durumunda 2010 yılında göreve geldiği Savılar Konseyi Üyeliğine 3 yıl daha devam edeceğini duyurdu.

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