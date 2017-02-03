



Makedonya siyasi sahnesinde faaliyet gösteren Türk partilerinden Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, dün akşam konuk olduğu bir televizyon programında gündeme ilişkin konular hakkında konuştu.

Saraç, yaptığı konuşmada partisinin de koalisyon ortağı olduğu VMRO-DPMNE'nin hükümeti kurma konusunda BDİ ile yaptığı müzakereler hakkında bilgi verdi.

Saraç, "VMRO-DPMNE ile BDİ arasındaki hükümet kurma müzakerelerinde platformdaki maddeler dört noktaya indirgendi. Bu noktalar Arnavutçanın ülke genelinde resmileşmesi, AB üyeliğinin sağlanması, NATO üyeliğinin sağlanması ve Özel Yetkili Savcılığın çalışmalarına devam etmesiydi. Fakat VMRO-DPMNE BDİ'nin sadece Özel Yetkili Savcılık maddesini kabul etmedi. Kalkandelen, Gostivar ve Çayır gibi belediye başkanları tekrar aday olduklarında VMRO-DPMNE ile hükümet kurdukları durumda seçimleri kaybedeceklerini düşündükleri için şahsi çıkarlarından dolayı bu koalisyonun kurulmasına karşıydılar. Ali Ahmeti de büyük ihtimalle partinin birliğini korumak için hükümet kurma konusunda VMRO-DPMNE ile anlaşamadı. Önümüzdeki dönemde ya iki parti uzlaşacak ya da büyük ihtimalle yeniden seçime gidilecek." sözlerini ifade etti.

Saraç, hükümet hangi parti tarafından kurulsa da fazla uzun sürmeyeceğini ve yine bir erken seçimin kaçınılmaz olacağını belirtti.

Saraç, konuşmasını "Hangi parti 61 milletvekili toplarsa 'Pehlivan' odur." sözleriyle tamamladı.