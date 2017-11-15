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15 Kasım 2017 Çarşamba

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Sağlık Bakanlığı Koltuğu “Beklemede”

Deutsche Welle’nin Makedonca yayın yapan sitesinde yer alan habere göre Sağlık Bakanlığın kimin getirileceği, hükümet koalisyonuna yeni ortakların katılması ve yeni kabine üyelerinin dağılımından sonra belli olacak.

15 Kasım 2017 Çarşamba 15:13
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Sağlık Bakanlığı Koltuğu “Beklemede”

 

Sağlık Bakanı Arben Taravari’nin Gostivar Belediye Başkanı olarak seçilmesinden iki haftadan fazla süre geçmesine rağmen halen bakan olarak görev yapacak yeni isim belirlenemedi.

Deutsche Welle’nin Makedonca yayın yapan sitesinde yer alan habere göre Sağlık Bakanlığın kimin getirileceği, hükümet koalisyonuna yeni ortakların katılması ve yeni kabine üyelerinin dağılımından sonra belli olacak.

Seçim kampanyasının 25 Eylül’de başlamasının ardından yaklaşık 2 aydır “başsız” yoluna devam eden bakanlığın Arnavut İttifakında kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

DW’ye açıklamalarda bulunan Arnavut İttifakı lideri Ziadin Sela, kendi bünyelerinde bu pozisyon için daha kaliteli isimlerin yer aldığını ve Başbakan Zaev’in bakanlık için kendilerinden bir aday talebinde bulunmasını beklediklerini söyledi.

Sela, talep gelmesi halinde parti yönetiminin toplanarak Başbakana yeni Sağlık Bakanı için isim önereceklerini belirtti.

Sitenin haberine göre hükümet ortakları Zaev, Ahmeti ve Sela arasında bir dizi görüşme gerçekleştiği ancak hükümet koalisyonuna yeni ortaklar katılması halinde kabine dağılımının yeniden gözden geçirilmesi gereceğinden “beklemede” kalacağı yazıldı.

BDİ’nin, Arnavut Demokratik Partisinin hükümet koalisyonuna katılması halinde Devlet Bakanlığını bu partiye bırakacağı konuşulurken, SDSM’nin de VMRO-DPMNE’den ayrılacağı konuşulan daha küçük etnik toplulukların partilerine de Bakan veya Bakan Yardımcılığı pozisyonu vereceği öne sürülüyor.

 

 

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