



Arnavutluk Üsküp Büyükelçisi Fatos Reka, 'Özgür Avrupa Radyosu'na yaptığı açıklamada, Arnavutluk devletinin hiçbir ülkenin içişlerine karışmadığını fakat nerde yaşarlarsa yaşasınlar Arnavut toplumuyla ilgilenmelerinin Anayasal görev olduğunu ifade etti.

Açıklamasında Büyükelçi Reka, "Bu platform Makedonya'da bulunan Arnavut siyasi partiler tarafından oluşturulmuştur. Arnavutluk devleti için önemli olan Makedonya'da yaşayan Arnavutların kendi bölgelerinde maksimum haklara sahip olmalarının sağlanmasıdır. Arnavutluk ve Makedonya arasındaki ilişkiler son derece mükemmel bir şekilde devam etmektedir." sözlerini ifade etti.

Büyükelçi Reka, Arnavutluk ve Makedonya Dışişleri Bakanlarının açıklamalarının iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemeyeceğini de ifade etti.

Bir kaç gün önce Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki, Arnavutluk devletini Makedonya içişlerine karışmalarını konusunda eleştirilerde bulunmuştu.