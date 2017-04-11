



Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Makedonya'da ciddi tartışmalara yol açan Arnavut platformu hakkında açıklama yaptı. Platformun Makedonya'daki Arnavut partilere ait olduğunu ifade eden Rama, Tiran'ın bu platformla hiç bir ilgisi olmadığını dile getirdi.

Bir televizyon programına konuk olan Rama yaptığı açıklamada, "Tiran'a ait herhangi bir platform yok. Söz konusu bu platform Makedonya'daki Arnavut siyasi partilere ait bir platformdur, biz sadece onlara destek olduk. Arnavut siyasi liderlerle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirerek hepsinin düşüncelerini aldık. Liderler bir kağıt parçası üzerinde de birleşti" ifadelerini kullandı.

Arnavut Başbakan Rama, açıklamasında ayrıca Cumhurbaşkanı İvanov ve VMRO-DPMNE'nin söylediklerinin gerçekle özdeşleşmediğini vurguladı. Rama ayrıca seçim kampanyası boyunca hiçbir siyasi parti lideri ile görüşme kabul etmediğinin de altını çizdi.

11 Aralık erken genel seçimlerin ardından hükümet müzakereleri sırasında ciddi tartışma yaratan Arnavut siyasi partilerinin platformu bazı kesim tarafından 'Tiran Platformu' olarak adlandırılıyordu.