Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Sözcüsü Buyar Osmani, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada Arnavut partilerin imzaladıkları ortak platform hakkında konuştu.
Buyar Osmani yaptığı konuşmada, "Platformdaki bir çok madde için üçte ikilik çoğunluk gerekiyor. Bu durumda bu sürece Arnavut partileri yanı sıra iki Makedon partisi de dahil olmalı. Bu nedenle ciddi bir Makedon-Arnavu diyalogu gerekiyor." dedi.
Osmani sözlerinin devamında, "Bu maddeler yeni getirilirse bu ne ülkenin ne de Makedonların geleceğini zedeleyebilir. Aksine bu Makedonya'nın ileri adım atmasına destek olacaktır." ifadelerini kullandı.
Platform İçin Makedon-Arnavut Diyalogu Gerekli
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