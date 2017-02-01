



PDŞ-Reform Hareketi ile BESA, olası yeni seçimleri boykot edeceklerini açıkladı.

PDŞ-Reform Hareketi Lideri Ziyadin Sela, bit televizyona yaptığı açıklamada olası erken seçimi boykot edeceklerini ifade ederken, yeniden seçime gitmenin krizi çözmeyeceğini aksine derinleştireceğini belirtti.

PDŞ-RH'ye benzer tutum BESA'dan da geldi. BESA tarafından yapılan açıklamada çözümün istikrarlı bir hükümetin kurulmasıyla gerçekleşeceği ifade edildi.