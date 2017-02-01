PDŞ-Reform Hareketi ile BESA, olası yeni seçimleri boykot edeceklerini açıkladı.
PDŞ-Reform Hareketi Lideri Ziyadin Sela, bit televizyona yaptığı açıklamada olası erken seçimi boykot edeceklerini ifade ederken, yeniden seçime gitmenin krizi çözmeyeceğini aksine derinleştireceğini belirtti.
PDŞ-RH'ye benzer tutum BESA'dan da geldi. BESA tarafından yapılan açıklamada çözümün istikrarlı bir hükümetin kurulmasıyla gerçekleşeceği ifade edildi.
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