Osmani açıklamasında, Makedonya'da kazanan partinin hükümet kurması prensibine saygı gösterilmediğine vurgu yaptı.
Yaptığı açıklamada Osmani, "İmzalanan anlaşmalara saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. 2007 Mayıs ayında imzalanan anlaşmaya göre seçimleri Arnavut partileri arasında kazanan ile Makedon partileri arasında kazanan partiler hükümeti kurar. Bu prensibe saygı duyulması çok önemli." dedi.
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