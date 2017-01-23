Arnavut partilerinden Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Sözcüsü Buyar Osmani, Amerika'nın Sesi'ne verdiği röportajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Osmani açıklamasında, Makedonya'da kazanan partinin hükümet kurması prensibine saygı gösterilmediğine vurgu yaptı.

Yaptığı açıklamada Osmani, "İmzalanan anlaşmalara saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. 2007 Mayıs ayında imzalanan anlaşmaya göre seçimleri Arnavut partileri arasında kazanan ile Makedon partileri arasında kazanan partiler hükümeti kurar. Bu prensibe saygı duyulması çok önemli." dedi.