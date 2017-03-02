



Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Sözcüsü Buyar Osmani, Cumhurbaşkanı İvanov'un dün hükümeti kurma görevini SDSM'ye vermemesinin ülkedeki krizi derinleştirmeye neden olacağını ifade etti.

Açıklamada, "BDİ, Arnavut partilerin ortak kararıyla oluşturdukları bu platformun başka bir ülkenin platformu olarak adlandırılmasını kınamaktadır. Ayrıca siyasi krizin ısrarla etnikler arası ilişkilere sıçratmak istenmesi Makedonya için büyük bir felaket olabilir." dedi.

Osmani ayrıca Arnavut partilerin ortak platformunun Makedonya'nın bütünlüğüne zarar verecek bir şey olmadığını bu platformun diğer etnik topluluklara engel olmayacak biçimde Arnavutların haklarının geliştirilmesini amaçladığını söyledi.

Platformun Tiran'da imzalanma nedenine de açıklık getiren Osmani, "Belge Tiran'da imzalandı çünkü Üsküp'te hiçbir Arnavut parti aynı masaya oturmak istemiyordu. Bu nedenle Tiran ve Priştine'den bir lojistik destek gerekiyordu. Bu belgenin içeriği tamamen yerlidir ve başka bir ülkenin platformu olarak adlandırılamaz." şeklinde konuştu.