Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Basın Sözcüsü Buyar Osmani, düzenlediği basın toplantısıyla BDİ’nin Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği’yle yaptığı koalisyon görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

SDSM’yle görüşmelerde önemli bir aşama kaydedildiğini belirten Osmani, parti programları ve hangi partilerin koalisyonda yer alacağı gibi konularda uzlaşma yolu arandığını söyledi.

Arnavutçanın resmi dil olarak kullanımının Anayasanın 5. maddesine bağlı olarak oluşturulduğunu kaydeden Osmani, “Bu da demek oluyor ki Arnavutça merkezi ve yerel çapta, resmi yazışmalarda, halkla iletişimde, mahkeme süreçlerinde yani devletin tüm kademelerinde kullanılacak” dedi.

Osmani, Anayasa değişikliği gerektiren bayrak ve milli marşın değiştirilmesi gibi talepler hakkında gelen soruya ise, bu konular iki parti arasında değil toplumlar arasında çözülmesi gereken bir mesele olduğunu söyledi.