Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) lideri Zoran Zaev’in bugün hükümet programının tanıtımı sırasında banknotlar ve ordu üniformalarına Arnavut dilinde de yazılmasının anayasaya uyuşmadığı yönündeki açıklamalarına Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) tepki geldi.
Makedonya medyasında açıklamalarda bulunan partinin Basın Sözcüsü Buyar Osmani, “BDİ, banknotlar ve ordu üniformalarının iki dilli olmasının anayasaya aykırı olduğu görüşüne katılmıyor” ifadelerini kullandı.
Pasaportlarda yıllardan beridir Arnavutçanın da yer aldığını hatırlatan Osmani, bu gibi taleplerin anayasaya aykırı olmadığını belirtti.
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