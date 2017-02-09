Özel Yetkili Savcılık tarafından yaklaşık 200 VMRO-DPMNE üyesine 2014 seçimlerindeki bağıları nedeniyle ifade vermeleri için davetiye gönderdi.
Bundan rahatsızlık duyan VMRO-DPMNE üyeleri ve sempatizanlarının Ohri Emniyet Müdürlüğü önünde protesto düzenleyecekleri öğrenildi.
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