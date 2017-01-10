



Cumhurbaşkanı Gyrge İvanov tarafından hükümeti kurma görevi verilen VMRO-DPMNE Lideri Nikola Greuvski Dnevnik Gazetesine verdiği röportajda hükümeti kurma yönündeki soruları yanıtladı.

Gruevski hükümeti kurma konusundaki cevabı, "Ne pahasına olursa olsun şeklinde değil ama hükümeti kurmaya çalışacağım. Makedonya'nın Anayasasına uygun bir şekilde yürürse hükümeti biz kurarız, fakat Anayasa uygulanmazsa o zaman her şey mümkün." şeklinde oldu.

Arnavut Partiler VMRO-DPMNE ile Hükümet Kuracak mı?

Arnavut partilerin ortak platformu ve VMRO-DPMNE ile koalisyona girmeyecekleri havası oluşturulması konusunda da iletilen soruyu Nikola Gruevski şu şekilde yanıtladı:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de Arnavut partilerin VMRO-DPMNE ile hükümet kurmayacakları havasını aynı merkezden destekli bazı medyalar ve Sivil Toplum Kuruluşları yapıyor. Yabancı siyasetçilerin de Makedonya'daki olayları karışması aynı merkezin işi. Neticede karar bizim, BDİ'nin ve diğer partilerin olacak."

Gruevski 2008 Yılını Örnek Gösterdi

Arnavut seçmenin SDSM'nin hükümet kurmasını istedikleri yönündeki bazı yorumlar olduğu konusunda da Gruevski'den fikri istendi. Gruevski bu konuda "2008 yılında Makedon seçmen VMRO-DPMNE'nin BDİ ile hükümet kurmasını istemiyorlardı. Fakat Arnavut seçmenler hükümette BDİ'nin yer almasını istedikleri için hükümeti kurduk." dedi.

Sözlerinin devamında Gruevski, "Bugün Arnavut medyaları Arnavut partilerinin VMRO-DPMNE ile hükümet kurmasını istemediği gibi, 2008'de Makedon medyaları da BDİ ile hükümetin kurulmasını istemiyorlardı." şeklinde ifadeler kullandı.

Röportajın tamamı Dnevnik gazetesinin dünkü sayısı ve haber sitesinde yer alıyor.