



Makedonya iki yıl aradan sonra Avrupa Birliği (AB) İstikrar ve Ortaklık Konseyi toplantısının 13’üncüsünü Brüksel’de düzenledi. Toplantıya Makedonya’dan Başbakan yardımcısı Buyar Osmani ve Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov katılırken, AB tarafından ise Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Genişlemeden Sorumlu AB Komisrei Johannes Hahn katıldı.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada toplantıda Makedonya’daki yasa dışı dinlemeler konusunun açığa kavuşması, 27 Nisan’daki Meclis saldırısı, yargı bağımsızlığının sağlanması, özgür medya, özgür düşünce, insan hakları ve kamuda reform konularının konuşulduğu ifade edildi.

Аврупа Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini toplantı sonrasında yaptığı açıklamada görüşmeden memnun kaldığını dile getirdi.

Mogherini açıklamasında, “Yeniden gerçek hedefe odaklanmamız mutluluk verici. Üsküp, uzun ve zor bir siyasi krizin üstesinden geldi. Bu kriz boyunca ise biz AB olarak yanınızda durduk. Ülkede yeni bir başlangıç, iyimserlik ve AB entegrasyonu yolunca reform yapma çabalarını görmek bizi ayrıca mutlu ediyor” dedi.

İstikrar ve Ortaklık Konseyi toplantısının ardından Makedonya hükümet heyeti Brüksel’de farklı temaslarda bulunacak.