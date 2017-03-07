



Brüksel'da Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan AB Temsilcisi Fedeica Mogherini, Makedonya ile ilgili görüşlerini de bildirdi.

Mogherini Makedonya'daki durumdan endişeli olduğunu fakat krizin çözümü için bir potansiyelin de mevcut olduğunu ifade ederken, siyasetçilerin etnik gerginlik yaratacak adımlar atamamaları konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına da değinen Mogherini, "Üsküp'te verdiğim tüm mesajlar bütün bakanlar tarafından desteklendi. Mesajlarımı hem Cumhurbaşkanına hem de siyasi liderlere ilettim. Bu mesajlar sadece AB adına değil NATO Genel Sekreteri adına da iletilmiş mesajlardı. Endişeliyim. Çünkü siyasi ve kurumsal kriz, bir etnik krize dönüşebilir. Fakat krizin çözümü için de potansiyel mevcut." ifadelerini kullandı.