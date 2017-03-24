



Bulgaristan'da Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan, parlamento seçimleri kampanyasını Kırcaali ilinin Gluhar (Sağırlar) köyünde sürdürdü.

Hafta sonu yapılacak seçimlerin ülkedeki Türkler ve Müslümanlar için çok önemli olduğunu belirten Mestan, Türk toplumunun seçimde aslında çok kolay bir seçeneği olduğuna dikkati çekti.

Mestan, "Bir tarafta Türk ve Müslüman toplumunu ırkçı, aşırı milliyetçilere satan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) var. Diğer tarafta 'Ne Mutlu Türk'üm' diyen biz varız." ifadesini kullandı.

"Kırcaali artık DOST'un kalesi"

Mestan, seçim kampanyası boyunca birçok engellemelere maruz kaldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"26 Mart'ta korkmayacaksınız. Biliyorum çok baskılar yapılıyor. Otobüsümüze bakın, camlarını kırdılar. Bize mitingler yasaklanıyor. Mestanlı'da bize çayırları gösteriyorlar miting yapın diye ama biz o çayırları da doldurduk."

HÖH'ün günden güne kan kaybettiğini ifade eden Mestan, partinin Kırcaali ilini dahi DOST Partisine kaptırdığını söyledi. Mestan, "Ahmet Doğan'ın (HÖH Onursal Başkanı) kalesi düştü. Kırcaali artık DOST'un kalesi." dedi.

"Oyunuzu kimse kontrol edemez"

Mestan, seçmenlerin tehdit ve baskılara boyun eğmeden DOST Partisine oylarını vermesini isteyerek, şunları dile getirdi:

"DOST gümbür gümbür gelecek. Korkmayacaksınız. Seçim odasında yapayalnızsın. Sizin oyunuzu sadece Allah görebilir. Korkmayın, sizin oyunuzu kimse kontrol edemez. Cesurca, kalbinize sorarak, oyunuzu 13 numaraya, DOST'a vereceksiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Bize öyle güç verin ki siz de bizlerle gurur duyun."

"Yüzde 4 barajını aşamama gibi kaygımız yok"

DOST Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hoca da ilk kez yarışacakları seçimlerde meclise girmeyi başaracaklarını ifade etti.

Türkler ve Müslümanlar arasında heyecan uyandıran DOST Partisinin yüzde 4 barajını aşarak parlamentoda yer edineceğini belirten Hoca, "Bizim yüzde 4'ü aşamama gibi bir kaygımız yok. Biz yüzde 6'lara ulaşacağız. Bunu duyun ve bir tarafa yazın." dedi.