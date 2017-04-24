



Bugün Makedonya Cumhuriyeti Meclisinin kurucu oturumunun 17. günü. Milletvekilleri bugün de Seçim ve Atama Komisyonu Üye ve Başkanının seçimini tartışıyor. Bu madde tamamlandıktan sonra Meclis Başkanının seçimi tartışılacak.

30 Aralıkta başlatılan kurucu oturum iki aylık bir aranın ardından yaklaşık bir ay önce yeniden devam etti. Fakat VMRO-DPMNE milletvekillerinin tamamının söz alması ve bu söz alanlara yine VMRO-DPMNE milletvekillerinin cevap hakkı alması bu oturumun uzamasına neden oldu.

SDSM tarafından ise sürekli en kısa zamanda Meclise koyulan engelin kaldırılarak Meclis Başkanını seçim hükümeti kuracakları vurgusu yapılıyor.

Mecliste milletvekilleri bugün de tartışmalara devam ederken, SDSM'nin Meclis başkanının seçimi konusunda herhangi bir adım atıp atmayacağı bilinmiyor.