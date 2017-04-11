11 Aralık seçimlerinden bu yana dört ay geçmesine rağmen Makedonya’da ne hükümet kurulabildi ne de Meclis Başkanı seçilebildi.

Bugün 11. kez kurucu oturumun devamı için toplanacak olan milletvekillerinin bundan önceki oturumlarda olduğu gibi sonu gelmeyen tartışmalara girmesi bekleniyor.

Dün yapılan genel kurulda milletvekilleri arasında içtüzük tartışmaları yaşandı. SDSM, içtüzüğün 78. maddesine dayanarak bir sonraki gündem maddesi olan Meclis Başkanı seçimine gidilmesini isterken, bu teklif VMRO-DPMNE tarafından kabul görmedi.

SDSM ile VMRO-DPMNE’li milletvekilleri arasındaki atışmalar gün boyu devam etti.

Makedonya Meclisinde 10 gündür Seçim ve Atamalar Komisyonu üyelerinin teklifi ve oylanması maddesi tartışılıyor. Üyelerin kim olacağı konusunda anlaşmaya varılsa da “Arnavut platformunu” öne süren VMRO-DPMNE’li milletvekilleri Meclis Başkanı seçimi maddesine geçmemek için sınırsız cevap hakkını kullanarak süreci uzatıyor.

SDSM ve BDİ’nin Meclis Başkanı adayı ise Talat Caferi olarak açıklanmıştı.